Литовцы взяли на себя часть ответственности за геноцид евреев во время Второй мировой войны
Правительство Литвы официально взяло на себя часть ответственности за геноцид европейского еврейства, признав, что литовские граждане также принимали участие в Холокосте, говорится в официальном документе.
В документе указано, что во время Холокоста погибли 95% литовских евреев, а их смерть признается "великой трагедией для литовского государства и общества", сообщает Mignews.
"Прискорбно, что литовские граждане были лично вовлечены в организованные нацистами массовые убийства", - говорится в документе.
Данное признание было принято и распространено в преддверии исторического визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на прошлой неделе. Он стал первым главой Еврейского государства, который посетил Литву.
Посол Израиля в Литве Амир Маймон подчеркнул, что нынешнее правительство работает в направлении признания Холокоста и двигается в правильном русле.