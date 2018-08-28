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Литовцы взяли на себя часть ответственности за геноцид евреев во время Второй мировой войны

11:58, 28 августа 2018
Иудаизм
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Литва признала свою ответственность за Холокост / mignews.com

Правительство Литвы официально взяло на себя часть ответственности за геноцид европейского еврейства, признав, что литовские граждане также принимали участие в Холокосте, говорится в официальном документе.

В документе указано, что во время Холокоста погибли 95% литовских евреев, а их смерть признается "великой трагедией для литовского государства и общества", сообщает Mignews

"Прискорбно, что литовские граждане были лично вовлечены в организованные нацистами массовые убийства", - говорится в документе. 

Данное признание было принято и распространено в преддверии исторического визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на прошлой неделе. Он стал первым главой Еврейского государства, который посетил Литву. 

Посол Израиля в Литве Амир Маймон подчеркнул, что нынешнее правительство работает в направлении признания Холокоста и двигается в правильном русле. 

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