Власти Иерусалима утвердили проект строительства площадки для совместных молитв возле Стены Плача

Городские власти Иерусалима утвердили проект строительства площадки для совместных молитв для мужчин и женщин около Стены Плача.

Данный вопрос долгое время сталкивался с рядом протестов со стороны религиозных организаций и имел ряд юридических препятствий, сообщает проект "Еврейские новости".

Согласование стало возможным благодаря тому, что был найден некий компромиссный вариант на основе израильского законодательства. Также в продвижении данной инициативы существенную помощь оказала канцелярия главы правительства.

Ранее была создана специальная комиссия, которая занималась урегулированием вопроса строительства площадки для совместных молитв, но её работа была усложнена увольнением нескольких министров.