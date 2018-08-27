Португальские пивовары создали первое в стране кошерное крафтовое пиво

Португальские пивовары объявили о создании первого в стране кошерного крафтового пива, которое дебютирует на рынке в октябре.

Первая варка пива в июле дала около 500 бутылок, или 50 галлонов, под лейблом Cabralinha, сообщает "Лехаим" со ссылкой на "RTP".

Его название означает «Маленький козел» на португальском языке. Пивоваренный завод расположен в Бельмонте, одном из трех муниципалитетов Португалии со своими раввинами и синагогами, и находится под присмотром местного раввина Элиши Саласа.

Пресс-секретарь муниципалитета заявил 23 августа, что пиво станет частью кошерного рынка Бельмонте, ежегодного мероприятия, которое началось в 2010 году. В этом году рынок откроется 14 октября в городе в центральной Португалии. Пиво производится из меда из Израиля и местных ингредиентов с горного хребта Серра-да-Эштрела, на котором расположен Бельмонте, – говорит Ана Богалэйру, которая работает на пивоварне. В этом районе всего несколько десятков соблюдающих евреев, но тысячи других прослеживают свою родословную до предков, которые были вынуждены отказаться от иудаизма в 16-го веке в ходе кампании преследования инквизиции.

Салас является эмиссаром организации «Шавей Исраэль», которая работает над тем, чтобы привести общины, которые были потеряны для еврейского народа в лоно иудаизма Исторический фон региона является ключевым для понимания растущей популярности там кошерных продуктов, сказал Михаэль Фройнд, основатель «Шавей Исраэль».