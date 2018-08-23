В Великобритании на продажу выставят синагогу

На региональном аукционе «Пью» в Великобритании будут выставлены два объекта, имеющие культурно-историческую ценность.

Как сообщает проект "Еврейские новости", первую позицию в торгах занимает заброшенный театр Виктории в Солфорде, графство Большой Манчестер, а вторую - синагога в городе Блэкпул графства Ланкашир, построенная в 1916 году.

Деятельность этой еврейской синагоги была прекращена в 2012 году и, несмотря на протесты по поводу исторического значения здания, местные власти дали согласие на его частичный передел в многоквартирное здание. В свете будущих торгов историческое значение синагоги может быть восстановлено.

"Как эксперт по продажам исторических и культурных объектов, я с интересом наблюдаю, как подобные здания переходят к новой главе своего существования. У нас уже есть несколько потенциальных покупателей, заинтересовавшихся как театром, так и синагогой. Поэтому можно предположить, что эти объекты будут восстановлены в качестве памятников культурного наследия", - заявил управляющий аукциона Пол Томпсон.

Аукцион состоится 6 сентября, в нем примут участие 100 позиций. «Пью» является крупнейшим аукционом Великобритании.