В Нью-Йорке руководство частной школы отправило родителям письма, предупреждающие антисемитские инциденты

Нью-йоркская частная школа Святого Бернара в верхнем Ист-Сайде отреагировала на жалобу актрисы и писательницы Джилл Каргман об антисемитском выпаде в адрес её сына Флетча.

Руководство частной школы Святого Бернара перед началом учебного года решило отправить родителям письма, предупреждающие возможные антисемитские инциденты, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Page Six".

"В нашей школе произошел антисемитский итцидент, который потряс еврейского мальчика, его родителей и учителей. Нам необходимо работать над тем, чтобы привить детям правильные ценности а также научить учеников правильно реагировать на подобные выпады", - сказано в письме.

В минувшем учебном году сын Джилл рассказал матери о том, как его одноклассник похвалил Гитлера и резко высказался в адрес евреев, после чего он пришёл в крайнюю растерянность. Из-за этого инцидента мальчик был переведен в другую школу.