Facebook запретил директору Еврейского комитета Украины публиковать антисемитское фото

17:05, 22 августа 2018
Иудаизм
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Долинский сказал, что инцидент произошел спустя месяц после его публикации фотографии антисемитских надписей в Одессе, которые там появились после финала суперкубка Украины по футболу.

Еврейский лидер разместил фото с целью ознакомить общественность с вопиющей ситуацией в Одессе, еврейская община которой была обеспокоена этим происшествием в конце июля.

Однако спустя месяц после публикации фото, Facebook заблокировал Долинскому вход в аккаунт на 30 дней, аргументировав это тем, что еврейский лидер опубликовал материал нарушивший правила Facebook. 

Эдуард Долинский несколько лет активно освещает национализм и антисемитизм в Facebook и делится с общественностью фото-фактами антисемитизма в Украине, в результате чего получает регулярные угрозы от радикально настроенных участников интернет-сообщества.

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