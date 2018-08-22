Facebook запретил директору Еврейского комитета Украины публиковать антисемитское фото

Facebook заблокировал вход в аккаунт директору Еврейского комитета Украины Эдуарду Долинскому.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Долинский сказал, что инцидент произошел спустя месяц после его публикации фотографии антисемитских надписей в Одессе, которые там появились после финала суперкубка Украины по футболу.

Еврейский лидер разместил фото с целью ознакомить общественность с вопиющей ситуацией в Одессе, еврейская община которой была обеспокоена этим происшествием в конце июля.

Однако спустя месяц после публикации фото, Facebook заблокировал Долинскому вход в аккаунт на 30 дней, аргументировав это тем, что еврейский лидер опубликовал материал нарушивший правила Facebook.

Эдуард Долинский несколько лет активно освещает национализм и антисемитизм в Facebook и делится с общественностью фото-фактами антисемитизма в Украине, в результате чего получает регулярные угрозы от радикально настроенных участников интернет-сообщества.