«Синагога на колесах» прибыла в Днепр

В Днепре проходит масштабная акция по распространению идишкайта и знакомству общественности с еврейской традицией и основами иудаизма – «Еврейская экспедиция Мицво-мобиля в Украине».

Сегодня, 21 августа, в Днепр прибыла "синагога на колесах" - мицво-мобиль, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Специально оборудованный мицво-мобиль с молодыми посланниками Любавического Ребе прибыл в Днепр из Павлограда и таким образом Днепр стал седьмым городом в рамках третьего этапа этой Экспедиции (первый этап проходил по городам юга Украины, второй – по Слобожанщине).

Первой локацией мицво-мобиля в Днепре стала центральная площадь города – площадь Героев Майлана, кроме нее мицво-мобиль работал на других площадках.

Вечером мицво-мобиль завершил свою работу на центральной площади города.

«Для нас было особой честью работать в Днепре, особом и знаковом городе. Мы помогали евреям возлагать тфилин, трубили в шофар, рассказывали о приближающемся Рош А Шана, о важности соблюдения Субботы и укрепления связи с замечательной днепровской еврейской общиной. На нашу акцию пришло много местных журналистов и общение с ними – это тоже способ распространения идишкайта. Мы получили большой заряд вдохновения в Днепре и благодарим еврейскую общину города за помощь в реализации этого этапа нашей Экспедиции», - говорит руководитель экспедиции Менахем Мендел Вольф.