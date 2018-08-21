В Польше анонимный предприниматель восстанавливает еврейское кладбище XIX века

Анонимный польский предприниматель потратил сотни тысяч злотых на восстановление еврейского кладбища в Живеце, небольшом городе с населением 32 тысячи жителей, в Центральной Польше.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на "Wyborcza.pl", после Второй мировой войны кладбище было разрушено и осталось одним из немногих, за которым присматривает еврейская община Бельско-Бяла.

Община не смогла заплатить за содержание кладбища 19-го века, заросшего сорняками. Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, ожидает, что работа будет завершена к сентябрю. Он нанял 10 рабочих для ремонта забора и восстановления надгробий, многие из которых были разрушены. Некоторые весят несколько сотен фунтов.

"Этот человек – великий поляк. Просто сказать «спасибо» недостаточно", – отметила Дорота Вейвиора, председатель еврейской общины Бельско-Бяла.