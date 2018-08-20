В Дрогобыче после реконструкции открылась восстановленная Хоральная синагога

После реконструкции в Дрогобыче Львовской области торжественно открылась одна из крупнейших в Восточной Европе синагог.

Здание возводилось с 1842-го по 1865-й год по образцу синагоги в немецком городе Кассель, сообщает сайт газеты "Хадашот".

В 1990-е здание передали еврейской общине города, тем не менее, позже оно было разграблено и подожжено, многие годы находилось в аварийном состоянии, пока в 2013 не нашлись средства на реконструкцию синагоги.

Торжественное открытие восстановленной Хоральной синагоги прошло при участии мэра города Тараса Кучмы, призвавшего всех присутствующих к единству и взаимопониманию. Глава еврейской общины Дрогобыча Иосиф Карпин поблагодарил представителей городской администрации и всем, кто помогал в реконструкции исторического здания.

Как и много лет назад, Хоральная синагога стала визитной карточкой Дрогобыча - одного из главных городов Галиции, отмечает издание.