В Дрогобыче после реконструкции открылась восстановленная Хоральная синагога

21:20, 20 августа 2018
Иудаизм
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В Дрогобыче открылась восстановленная Хоральная синагога / фото Viktoria Temna

Здание возводилось с 1842-го по 1865-й год по образцу синагоги в немецком городе Кассель, сообщает сайт газеты "Хадашот".

Здание до реконструкции / hadashot.kiev.ua

В 1990-е здание передали еврейской общине города, тем не менее, позже оно было разграблено и подожжено, многие годы находилось в аварийном состоянии, пока в 2013 не нашлись средства на реконструкцию синагоги. 

Торжественное открытие восстановленной Хоральной синагоги прошло при участии мэра города Тараса Кучмы, призвавшего всех присутствующих к единству и взаимопониманию. Глава еврейской общины Дрогобыча Иосиф Карпин поблагодарил представителей городской администрации и всем, кто помогал в реконструкции исторического здания.

Как и много лет назад, Хоральная синагога стала визитной карточкой Дрогобыча - одного из главных городов Галиции, отмечает издание. 

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