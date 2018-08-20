Высший суд справедливости требует обосновать запрет молитв на Храмовой горе

Израильский «Центр продвижения демократии и защиты прав человека» подал в БАГАЦ (Высший суд справедливости) иск против главы полиции и министров религии, юстиции и безопасности по поводу запрета молитв для евреев на Храмовой горе.

В иске указывается, что в Израиле необходимо создать некий орган, который бы мог оценивать ситуацию на Храмовой горе, а также решить противоречие между полицией и правительством по поводу запрета, сообщает проект "Еврейские новости".

На данный момент полиция обосновывает свой запрет соображениями безопасности, а власти - постановлением 1967 года, в то время как нет утверждённой единой формулировки для обоснования запрета.

После рассмотрения иска, судья Нил Гендель вынес постановление, согласно которому в 60-дневный срок государство должно обосновать запрет молитв на Храмовой горе.

В мусульманский праздник Ид аль-Адха с 21 по 23 августа, а также в выходные с 24 по 25 августа для туристов Храмовая гора будет закрыта.