В Канаде раввин осудил модную фотосессию, которая состоялась возле мемориала жертвам Холокоста

Модная фотосессия, которая состоялась в минувшие выходные у Национального мемориала жертвам Холокоста в Оттаве, Канада, была признана неуместной и оскорбительной.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на "Ottawa Sun", раввин Оттавы Реувен Булка, выступавший на официальном открытии памятника в 2017 году, назвал фотосессию «осквернением священного места» и сказал: «Вот место, которое увековечивает убийство шести миллионов евреев. Зачем вам превращать его в место легкомыслия?

На мемореале в виде звезды, стоимостью 4,7 млн. долларов, укреплены таблички с хронологией истории Холокоста, а также массивные монохромные фотографии основных мест Холокоста. Сообщение в Instagram от монреальского дизайнера одежды Мишель Бодуан, загруженное 12 августа, показывало женщину, стоящую у памятника, в откровенном сером платье с вырезом. На заднем плане видны углы монумента вместе с Канадским военным музеем, который расположен напротив этого места. Согласно статье, сообщение в социальных сетях было удалено после того, как с Бодуан связалась Ottawa Sun.

Модный фотограф из Оттавы Ричард Тардиф, который сделал фотографии 12 августа, рассказал «Ottawa Sun»: «После дальнейшего рассмотрения мы решили закончить сессию и прекратить проект. Кроме того, все материалы были удалены». Раввин Булка сказал: «Я не понимаю, как люди могли сделать что-то подобное и думать, что это уместно. Нарушают ли они какой-либо закон? Возможно, нет. Но это нарушает здравый смысл». Он добавил, что те, кто потерял родственников во время Холокоста, будут оскорблены использованием памятника.