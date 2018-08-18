Израилю посвятили специальный выпуск Библии

В честь 70-летия Израиля вышло специальное издание Библии, посвященное земле и народу этой страны.

Идея «Израильской Библии» в том, чтобы использовать Писание для объединения евреев и христиан, а также всех почитателей этой книги, пишет inVictory со ссылкой на МХН.

«Израильская Библия – это единственная Библия, которая посвящена земле, народу и Богу Израиля, — отметил редактор «Израильской Библии» раввин Тули Вайс. — Библия сильно повлияла на нашу цивилизацию. Но она также является главным источником трений и разделения между евреями и христианами, которые вместе утверждают, что любят Библию».

«Израильская Библия» содержит особые примечания и разделена на 929 глав. Она открывается так, как любая еврейская книга – задом наперёд. Все стихи об Израиле выделены и даются с транслитерацией, чтобы каждый человек мог сам прочитать их на иврите.

«Во-первых, я не христианин, но я знаю христиан, которые хотят читать ту Библию, которую читал Иисус. А он читал еврейскую Библию, Танах. Кроме того, пророки, тот же Исайя, говорили о том, что в будущем, в последние дни, люди, которые не являются евреями, начнут говорить евреям: «Научите нас Торе, научите нас Библии», — говорит Вайс.