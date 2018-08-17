На Херсонщине раввины рассказали об экспедиции передвижной синагоги

Второй раз на Херсонщине, с 12 по 15 августа, проходила еврейская экспедиция мицва-мобиля (передвижной синагоги).

Как сообщает "ПИК", молодые еврейские раввины рассказывали людям историю еврейства и вместе с ними изучали Тору, возлагая тфилин, ставили мезузы в их домах.

Мицва-мобиль посетил еврейские общины в Геническе, Скадовске, Каховке, Новой Каховке, Олешках и Херсоне.

Молодые раввины на итоговой пресс-конференции, которая проходила 15 августа в херсонской синагоге, отметили, что значение этой экспедиции большое - потому что не в каждом городе есть еврейская община, синагога и постоянный раввин.