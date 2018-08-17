В Германии учителя-евреи жалуются на антисемитизм со стороны учеников

Учителя-евреи, живущие и работающие в Германии стали жаловаться на участившиеся случаи антисемитизма со стороны учеников.

Преподаватели стали задумываться о том, стоит ли говорить с детьми о своей этнической принадлежности, сообщает проект "Еврейские новости".

Эксперты считают, что явление антисемитизма в Германии всё ещё очень актуально, и вполне возможно, что оно набирает новые обороты в современных реалиях. Из статистики известно, что большая часть инцидентов происходит по вине ультраправых националистических организаций, на втором месте находятся носители иностранных идеологий, в том числе мигранты.

Также многие случаи могут быть связаны с возрождением антисемитских шаблонов по всей Европе. Это подтверждают факты притеснения еврейских учеников в школах со стороны своих сверстников.

"Не стоит говорить о евреях только как об исторических жертвах, следует напомнить и о том, какой большой вклад мы внесли в историю и науку. Нужно показать ученикам, какова реальная еврейская жизнь", - сказала учитель одной из школ Берлина Анна Фурер.