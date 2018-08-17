Днепр посетит Еврейская экспедиция Мицво-мобиля

«Еврейская экспедиция Мицво-мобиля в Украине» и молодые посланники Ребе проводят акцию по распространению света идишкайт, исполнению мицвот и знакомству населения Украины с иудаизмом и еврейской традицией.

В Днепр «Еврейская экспедиция Мицво-мобиля в Украине» приедет 21 августа, и все желающие приглашаются принять участие в ее работе, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Здесь можно будет послушать шофар, возложить тфилин, получить консультацию по различным вопросам еврейской жизни, приобрести книги по иудаизму с большой скидкой, а кроме того, познакомиться с интеллигентными молодыми посланниками Ребе, найти новых друзей и зарядиться позитивной энергией и вдохновением.

Мивцо-мобили – специально оборудованные трейлеры для поездок еврейских активистов для распространения идишкайт и помощи евреям в исполнении заповедей, также называемые «синагога на колесах» – весьма популярный способ еврейской общественной активности в США и Западной Европе.

В Украине экспедиция мицво-мобилей проводится второй раз. В этом году у нее три маршрута: один прошел по южным регионам Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской областям; второй по Слобожанщине, а третий (в который включен и Днепр) по Надднепрянской Украине, начиная от Славянска и заканчивая Кривым Рогом. Все подробности о каждом маршруте и городе, который посетила экспедиция можно найти на их официальной странице в Фейсбуке.