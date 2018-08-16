35 раввинов и еврейских общественных деятелей из разных стран посетили места, связанные с Любавическим ребе (видео)

В рамках поездки «Early years experience» 35 раввинов и еврейских общественных деятелей из разных стран посетили места, связанные с семьей Седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона.

Как сообщают "Еврейские новости", их путь начался в Одессе, затем был Николаев, где родился Седьмой Любавический Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон, а после Днепра путешественники отправились в Алматы (Казахстан) и Санкт-Петербург (Россия).

По результатам поездки был подготовлен небольшой видеофильм, который JEM разместили у себя на странице YouTube, а в качестве музыкального сопровождения к этому клипу авторами были выбраны мелодии «Avinu Malkeinu», «Niggun Simcha», «Ufaratzta, «Didan Natzach (Live)» в исполнении знаменитого хасидского музыканта Авраама Фрида.

Организавала поездку американская просветительская организация JEM (Jewish Educational Media), которая в течение многих лет занимается распространением материалов, связанных с Любавическим Ребе и движением ХаБаД.