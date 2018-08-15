Реставраторы Острожской синагоги рассказали о восстановительных работах

Большая синагога Магарша в Остроге – одна из крупнейших сохранившихся еврейских святынь в Украине.

Как сообщает "Район Острог", уже на протяжении длительного периода времени благодаря стараниям Григория Аршинова продолжаются работы над восстановлением синагоги. В конце 2017 года была восстановлена крыша здания, а сейчас идут реставрационные работы внутри. В общем поштукатурено 2/3 потолка и 2/3 стен. Григорий Аршинов отмечает, что часть потолка ближе к входу в синагогу так и останется без штукатурки, чтобы желающие могли увидеть оригинальную кладку свода.

Также реставратор немало внимания уделяет возрождению декоративных элементов – восстановлено семь из восьми коринфских капителей. Для капителей характерен богатый барочный рисунок, поэтому Григорий Иосифович планирует также оставить фрагменты оригинальной кладки. Говорит, нет необходимости создавать пенопластовую бутафорию.

"У меня было две мечты. Первая – это крыша. Она реализована в прошлом году, теперь синагоге ничего не грозит ближайшие лет пятьдесят. Другое желание – предоставить синагоге завершенный вид, установить окна и двери. Оказалось, эта мечта очень дорогая, но сейчас осталось вставить только одно окно", – делится планами Григорий.

Он также добавляет, что после этих работ мечтает поместить в синагоге мизузу, специальный оберег, который когда-то справа от двери был на косяках во всех еврейских домах.

"Это должен сделать кто-то из серьезных раввинов. Позовем главного раввина Украины, городскую власть, чтобы это было настоящее событие", – рассказал он.

Поскольку в 2019 году исполнится 80 лет, как синагога перестала функционировать как религиозное сооружение, после закрытия советской властью ее и еще 17 синагог города, Григорий Аршинов в следующем году мечтает внести в синагоги Торру.

Сейчас восстановительные работы продолжаются.