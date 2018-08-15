Реставраторы Острожской синагоги рассказали о восстановительных работах

12:02, 15 августа 2018
Иудаизм
27 0
Продолжаются работы по восстановлению Большой синагоги в Остроге / ostrog.rayon.in.ua

Как сообщает "Район Острог", уже на протяжении длительного периода времени благодаря стараниям Григория Аршинова продолжаются работы над восстановлением синагоги. В конце 2017 года была восстановлена крыша здания, а сейчас идут реставрационные работы внутри. В общем поштукатурено 2/3 потолка и 2/3 стен. Григорий Аршинов отмечает, что часть потолка ближе к входу в синагогу так и останется без штукатурки, чтобы желающие могли увидеть оригинальную кладку свода.

Также реставратор немало внимания уделяет возрождению декоративных элементов – восстановлено семь из восьми коринфских капителей. Для капителей характерен богатый барочный рисунок, поэтому Григорий Иосифович планирует также оставить фрагменты оригинальной кладки. Говорит, нет необходимости создавать пенопластовую бутафорию.

2

"У меня было две мечты. Первая – это крыша. Она реализована в прошлом году, теперь синагоге ничего не грозит ближайшие лет пятьдесят. Другое желание – предоставить синагоге завершенный вид, установить окна и двери. Оказалось, эта мечта очень дорогая, но сейчас осталось вставить только одно окно", – делится планами Григорий.

Он также добавляет, что после этих работ мечтает поместить в синагоге мизузу, специальный оберег, который когда-то справа от двери был на косяках во всех еврейских домах.

"Это должен сделать кто-то из серьезных раввинов. Позовем главного раввина Украины, городскую власть, чтобы это было настоящее событие", – рассказал он.

Поскольку в 2019 году исполнится 80 лет, как синагога перестала функционировать как религиозное сооружение, после закрытия советской властью ее и еще 17 синагог города, Григорий Аршинов в следующем году мечтает внести в синагоги Торру.

Сейчас восстановительные работы продолжаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter