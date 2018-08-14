Историческую синагогу Днепра открыли после завершения реконструкции

В исторической синагоге Днепра на улице Европейской (бывшей Миронова, а еще ранее Железной) состоялось мероприятие, в честь завершения реконструкции здания, с участием меценатов реставрации синагоги и большой делегации участников проекта «Early years experience», организованного «JEM» – «Jewish Educational Media».

Здание синагоги на Европейской имеет огромную историческую, культурную и духовную ценность – в ней молились, возглавлявший общину города Главный раввина Екатеринослава-Днепропетровска в 1909-1939 годах, праведный рабби Леви-Ицхак Шнеерсон и его великий сын Седьмой Любавический Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

После возрождения общины здание, которое было в годы советской власти сильно перестроено и весьма обветшало, стало использоваться для пансиона для мальчиков «Байт леБаним Mironova».

Со временем здание потребовало серьезной и дорогостоящей реконструкции, заботу об этом взял на себя член Попечительского совета еврейской общины Днепра Александр Турчин. Реставрация здания продолжалась несколько месяцев, но ко дню йорцайта рабби Леви-Ицхака Шнеерсона основные работы были закончены и гости, участники проекта «Early years experience», смогли принять участие в церемонии по случаю окончания реконструкции.

После осмотра реконструированных помещений столовой состоялась церемония написания Свитка Торы, который был начат участниками проекта «Early years experience» в Николаеве и будет продолжен в других местах, связанных с жизнью и святой работой Любавического Ребе. Честь написать буквы в Свитке Торы была предоставлена почетным гостям церемонии, меценатам и уважаемым раввинам.