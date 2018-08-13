В московской еврейской общине прошли обыски

Сотрудники полиции пришли с обыском в офис Московской еврейской религиозной общины из-за заявления об экстремизме.

Об этом рассказал российским СМИ адвокат Игорь Зубер, сообщает Jewish.ru.

Он рассказал, что к правоохранителям поступило заявление в отношении Александра Каргина, лидера еврейского движения «Шахар» и представителя израильской партии «Ликуд». Его заподозрили в действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды и унижении группы лиц, объединенных по национальному и религиозному принципу.

«В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину», - заявил адвокат.

Как Зубер уточнил BBC, из офиса также была изъята антисемитская литература. «Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера? Это абсурд. Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена», - заметил юрист.

По его словам, обыск проводили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что не обладают информацией о проверке здания, где расположен офис Московской еврейской религиозной общины.