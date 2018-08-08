На этой неделе в Черновцах проходят Дни Еврейской культуры на Буковине и Памятная международная конференция по языку и культуре идиш.

В рамках этого события с 5 по 12 августа проходят многочисленные мероприятия, сообщает JewishNews.

Уже состоялись первые сеансы Недели еврейского кино, торжественное открытие международной конференции по идишу и Дней Еврейской культуры, несколько выставок и концерт.

Сегодня, 8 августа, запланированы выставка печатных изданий на идише и концерт израильской артистки Марины Якубович.

Международная конференция, приуроченная к 110-летию проведения первого подобного события, будет устраивать заседания ежедневно до 9 августа. Фестиваль еврейского кино тоже проводит сеансы каждый день вплоть до 12 августа.

Также участников ждут несколько автобусных и одна пешеходная экскурсия по Буковине.

В организации события приняли участие представители еврейских общин из Украины и международные организации. Конференция призвана популяризировать еврейскую культуру и сплотить представителей еврейского народа, проживающих в разных странах.