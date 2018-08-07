В Литве археологи обнаружили амвон Большой Вильнюсской синагоги

Археологи обнаружили одну из важнейших частей Большой Вильнюсской синагоги - место, где находилось возвышение с колоннами, называемое бима, или алмемар, где читалась Тора.

Бима, оборудованная в XVII веке в барочном стиле, обнаружена под бывшей школой, которую советские власти построили в пятидестятые годы на развалинах синагоги, сообщает "Обзор".

«Бима – центральная часть синагоги, возвышение, с которого обычно раввин читает Тору и ведёт богослужение - была обнаружена прямо под зданием бывшего детского сада, построенного в 1952 году», – говорится в пресс-релизе.

Двухъярусную биму сложной конструкции украшали четыре колонны с тосканским ордером и восемь с коринфским. Части этих колонн были обнаружены во время раскопок.

Археологи также открыли части большой ритуальной бани и мужской миквы (ванны для ритуального омовения) с разноцветными декоративными плитками.

Большая Виль­нюсская синагога была одним из важнейших еврейских центров с конца XVI века до начала Второй мировой войны.

Разрушенную в годы Второй мировой войны синагогу окончательно сровняли с землёй в пятидесятые годы, построив на этом месте школу.

В Литве не один год ведутся дискуссии, как увековечить синагогу, рассматривались различные варианты, в том числе закрыть стеклом раскопанные фрагменты синагоги, восстановить синагогу, открыть на её территории музей.

Школа выехала из здания в прошлом году. Её здание будет снесено в течение двух лет, а до сноса его намечается арендовать под творческие мастерские.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обещает, что память о синагоге будет увековечена в течение пяти лет - к 2023 году, когда будет отмечаться 700-летний юбилей Вильнюса.