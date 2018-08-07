Еврейская община требует обнародовать факты участия национального героя Литвы в Холокосте

Еврейская община Литвы опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором требует обнародовать данные о нацистских «подвигах» Йонаса Норейки, которого в Литве считают национальным героем и называют Генералом Ветра (по боевому псевдониму).

Литовцы называют в честь Норейки школы и библиотеки, устанавливают ему памятники и мемориальные доски. Меж тем еврейская община приводит множество доказательств того, что этот человек был активным участником Холокоста в Литве, сообщает Jewish.ru.

Генерал Ветра занимался изоляцией евреев, учетом украденного у них имущества и был автором указа «Всем руководителям Шяуляйского округа и бурмистрам городов» о выселении литовских евреев в гетто.

"Оценив имеющуюся информацию, можно сделать вывод о сотрудничестве Йонаса Норейки с нацистской властью, а также о его участии в преследовании евреев Литвы. Таким образом, он не может быть представлен, как заслуженный человек Литвы", - говорится в письме.

Литовская община требует разоблачить заслуги Йонаса Норейки до 23 сентября — Дня памяти жертв геноцида евреев Литвы. Ранее на сайте общины публиковалось открытое письмо внучки Генерала Ветра.