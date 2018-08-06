В Украине появились синагоги на колесах

В Украине начали работать мобильные синагоги на колесах. Они уже побывали в Николаеве и добрались до Одессы.

"Мицва-мобили" ездят по разным городам и предлагают желающим узнать больше об иудаизме и иудейских обычаях, сообщают "Вести".

Участники проекта рассказывают о религиозных атрибутах евреев. Самый главный среди них - свиток Торы. Это своеобразные законы жизни, которые дал Моисей. В "мицва-мобиле" эту книгу читают трижды в неделю - в субботу, понедельник и четверг.

"Ищем евреев, делимся со всеми нашими знаниями, светом. Если встречаем еврея - предлагаем сделать заповедь, духовную помощь, можем материально помочь, если человек нуждается. Если человек не еврей - предлагаем 7 заповедей нора", - говорит соучредитель синагоги Арье Вольф.

Останавливается автомобиль возле синагог и просто в людных местах. В Одессе выбрали площадь возле памятника Дюку.

Синагога на колесах планирует объехать более полусотни украинских городов. После южных областей мицва-мобиль отправится на восток. Завершится экспедиция в конце лета.