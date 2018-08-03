В Черновцах пройдет фестиваль еврейского кино
13:55, 03 августа 2018Иудаизм
54 0
В Черновцах пройдет фестиваль еврейского кино / Фото centr.kr.ua
С 5 по 12 августа в Черновцах будут проходить Дни Еврейской культуры на Буковине.
В рамках этой недели с 6 по 9 августа состоится международная научная конференция по языку и культуре на идише, в которой примут участие известные учёные, а также идишисты со всего мира, которые выступят с докладами на идише, английском, русском и украинском языках. В рамках международной конференции идиш в Черновцах состоится фестиваль еврейского кино, сообщает Jewish.ru.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter