Главный раввин Одессы закрасил антисемитские надписи на домах города

В конце июля Одессу заполонили антисемитские граффити.

Впервые они были обнаружен 21 июля, в день финала Суперкубка Украины по футболу, и полиция списала это на приезжих футбольных болельщиков, сообщает "Лехаим".

Надписи продолжали появляться даже после отъезда болельщиков, причем даже поверх прежних закрашенных.

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и председатель Ассоциации бывших узников гетто Роман Шварцман 29 июля вновь закрасили надписи.

Комментируя это, пресс-секретарь еврейской общины Одессы Берл Капулкин написал на своей странице в Фейсбуке: «Видеть, как 70 лет спустя после Холокоста, человек, прошедший гетто, вынужден закрашивать свастику на стенах родного города, потому что органы охраны правопорядка никаких других вариантов прекращения этого безобразия предложить не могут, очень неприятно. И даже унизительно. В первую очередь, для государства…».