Ученые Израиля опасаются разрушения Стены плача

На минувшей неделе израильские СМИ сообщили о том, что от Стены плача в Иерусалиме откололся крупный камень весом в сто килограмм. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Главный археолог Управления древностей Израиля Джо Узиель рассказал, что Стене плача уже более 2 тысяч лет, а это значит, что подобные инциденты, скорее всего, будут повторяться, сообщает Islam-today.

По его словам, здесь необходимо не просто укрепление конструкции, но и полномасштабное научное исследование памятника. Сейчас Стена плача фактически принадлежит Израилю, хотя ее формальным владельцем является Вакф (Иерусалимский исламский совет), а потому все работы должны согласовываться с ним, а также Иорданией. Как полагают эксперты, рано или поздно трем сторонам все же придется договориться о реставрации святыни, поскольку разрушении святыни чревато еще большей эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, Стена плача или, как ее еще называют, Западная стена, – это часть массивного фундамента Второго Храма, возведенного царем Иродом Великим в I веке до н.э. В 70-м году храм был разрушен римлянами, однако фундамент его оказался настолько прочным, что полностью его снести так и не смогли. Сейчас Стена Плача - единственная святыня в исторической части Иерусалима, которую можно посещать круглосуточно.