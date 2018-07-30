Еврейская община Одессы обеспокоена появлением новых антисемитских надписей в городе

Еврейская община Одессы бьет тревогу - антисемитские надписи на улицах приморского города.

Их стало только больше, сообщает проект "Еврейские новости".

Впервые оскорбительные и угрожающие евреям граффити появились на стенах одесских зданий неделю назад. Тогда правоохранители сочли их плодом творчества футбольных фанатов, посетивших город в рамках Суперкубка Украины.

Однако болельщики, по всей видимости, покинули Одессу, а вот надписи стали появляться все чаще. Там, где активисты еврейской общины закрасили возмутительные высказывания, их в скором времени "восстановили". Также на стенах домов появились новые примеры возмутительного антисемитского "творчества".

Еврейская община Одессы поспешила написать заявления в прокуратуру и СБУ, но результата пока нет.

"Вам не кажется что над вами и вашей беспомощностью откровенно издеваются?", - обратилась община к правоохранителям через свой пресс-центр.

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и председатель Ассоциации бывших узников гетто Роман Шварцман лично отправились закрашивать новые надписи.