Еврейская община Херсона почтила память праведника Гилеля

День 11 Ава 5778 (23 июля 2018) – особый день в жизни Херсонской еврейской общины, когда к месту захоронения великого праведника Гилеля (когда-то – к наземному склепу, а с лета 2017 года – к Мемориальному комплексу) сходятся горожане, желающие совместным богослужением отметить очередную памятную годовщину, связанную с этой выдающейся личностью.

В понедельник 23 июня подворье Мемориального комплекса было заполнено членами общины и уважаемыми гостями, сообщает "Хабад Херсон".

Присутствующие должным образом оценили сооружение, построенное на добровольные пожертвования в прошлом году.

​На массивном надгробном камне с надписью, что здесь похоронен «Арава-кодеш», что в переводе означает: раввин святой, раввин-праведник, раввин-хасид, раввин-гаон (гений), каким его считал Любавический Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, самолично редактировавший текст, начертанный на мраморной плите, лежали записки прихожан с просьбами к праведнику.

Поминальную молитву традиционно проводил главный раввин Херсонской области Иосеф-Ицхок Вольф, пояснивший собравшимся порядок последовательности чтения священных текстов.

​После Поминальной молитвы прихожане были доставлены автобусами в синагогу на Театральную, 27, где в нарядно убранном Банкетном зале состоялся торжественный фарбренген (застолье) в честь этой даты.

Рабби Гилель родился в городе Хомец, Белоруссия, в 1795 году. Его отцом был рабби Меир Леви Малисов. С ранних лет усиленно изучал Тору и достиг в этом больших успехов. В процессе учебы познакомился с хасидизмом и решил стать последователем этого течения, начав изучать книгу Тания. Позже его учителем стал рав Залман Зезмир, и именно он окончательно склонил рабби Гилеля стать хасидом Хабада.

Когда же раввин Бобруйска Барух Мордехай уехал в Эрец-Исраэль, местная община пригласила его на должность раввина и главы религиозного суда. За свою жизнь раввин написал много трудов по хасидизму, большая часть из которых были опубликованы уже после его смерти. Рав Гилель из Парича скончался в 1864 году в Херсоне.