В Дании имама обвинили в призыве к убийству евреев

Датские прокуроры 24 июля, впервые в скандинавской стране, обвинили имама в призыве к убийству евреев, что вызвало политическое возмущение.

Имам Мундхир Абдалла, который проповедует в Копенгагенском районе Норребру в мечети Масджид Аль-Фарук обвиняется в цитировании хадиса или коранического повествования, призывающего мусульман восстать против евреев, сообщает "Лехаим".

«Судный день не наступит, пока мусульмане не сразятся с евреями и не убьют их», – сказал Абдалла в видеоролике, размещенном на Facebook и YouTube в марте, согласно переводу с арабского языка, предоставленному американской организацией Ближневосточный исследовательский институт средств массовой информации (MEMRI).

«Это обвинения, и я думаю, что это правильно, что суд теперь имеет возможность открыть дело», – говорится в заявлении прокурора Евы Ронне.

Это первый случай, когда прокуратура выдвинула такие обвинения по введенной 1 января 2017 года статье Уголовного кодекса о религиозной проповеди.

«Всегда было незаконно допускать убийства определенной группы людей, но борьба с проповедями ненависти стала для нас новым направлением», – добавила Ронне.

Дело будет подано в Копенгагенский окружной суд, но дата судебного разбирательства не установлена, заявило обвинение.

Еврейская община, которая в мае подала жалобу на речь имама, приветствовала решение прокуратуры предъявить обвинения.