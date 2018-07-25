В Умане состоялись учения пожарных и полиции накануне приезда хасидов

В Умани прошли масштабные учения украинских пожарных и полиции накануне приезда хасидов.

По «легенде», загорелась синагога возле могилы Цадика Нахмана и украинские пожарные должны были «спасать» евреев внутри здания, сообщает проект "Еврейские новости".

На вызов прибыли две машины пожарного расчета и 12 человек личного состава. Уже на месте был подсоединен пожарный гидрант, затем последовала «разведка» и в конце - спасение воображаемых хасидов.

"В ходе разведки был выявлен условный потерпевший, которого вывели на свежий воздух для оказания помощи", - написали пожарные на своей странице в Фейсбук.

Во время учений пожарные отработали принципы совместного взаимодействия с работниками синагоги. В этом году безопасность хасидов обеспечат 95 спасателей и 30 пожарных машин.