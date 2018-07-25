В Умане состоялись учения пожарных и полиции накануне приезда хасидов
16:30, 25 июля 2018Иудаизм
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В Умане состоялись учения пожарных и полиции / depo.ua
В Умани прошли масштабные учения украинских пожарных и полиции накануне приезда хасидов.
По «легенде», загорелась синагога возле могилы Цадика Нахмана и украинские пожарные должны были «спасать» евреев внутри здания, сообщает проект "Еврейские новости".
На вызов прибыли две машины пожарного расчета и 12 человек личного состава. Уже на месте был подсоединен пожарный гидрант, затем последовала «разведка» и в конце - спасение воображаемых хасидов.
"В ходе разведки был выявлен условный потерпевший, которого вывели на свежий воздух для оказания помощи", - написали пожарные на своей странице в Фейсбук.
Во время учений пожарные отработали принципы совместного взаимодействия с работниками синагоги. В этом году безопасность хасидов обеспечат 95 спасателей и 30 пожарных машин.
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