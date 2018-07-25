В августе состоятся Дни еврейской культуры на Буковине

14:33, 25 июля 2018
Иудаизм
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В Черновцах пройдут Дни еврейской культуры на Буковине / hadashot.kiev.ua

Об этом сообщает издание "Хадашот".

"С первой международной конференции, посвященной роли идиша в еврейской цивилизации, которая прошла в Черновцах ровно 110 лет назад. Для ее проведения не случайно выбрали столицу Буковины - торговый и культурный центр на стыке двух империй, треть населения которого составляли евреи. Тогда город принимал крупнейших литераторов на идише, включая Ицхака-Лейбуша Переца и Шолома Аша, а дебаты о месте этого языка в еврейской жизни вызвали огромный резонанс", - сказал организатор Дней и конференции, со-президент ВААДа Украины Иосифо Зисельс.   

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