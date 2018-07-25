В августе состоятся Дни еврейской культуры на Буковине

Дни Еврейской культуры на Буковине и юбилейная международная конференция по языку и культуре идиш пройдут в Черновцах 5 - 12 августа.

Об этом сообщает издание "Хадашот".

"С первой международной конференции, посвященной роли идиша в еврейской цивилизации, которая прошла в Черновцах ровно 110 лет назад. Для ее проведения не случайно выбрали столицу Буковины - торговый и культурный центр на стыке двух империй, треть населения которого составляли евреи. Тогда город принимал крупнейших литераторов на идише, включая Ицхака-Лейбуша Переца и Шолома Аша, а дебаты о месте этого языка в еврейской жизни вызвали огромный резонанс", - сказал организатор Дней и конференции, со-президент ВААДа Украины Иосифо Зисельс.