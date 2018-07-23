В Одессе на домах появились многочисленные антисемитские надписи

В Приморском районе Одессы вчера были обнаружены многочисленные антисемитские записи после встречи Динамо и Шахтера, в котором победу одержали киевляне.

Как сообщает проект "Еврейские новости", на данный момент по факту наличия граффити проводится расследование. МВД решает вопрос об открытии судебного производства по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан по национальному признаку).

"Полиция выясняет обстоятельства появлений на домах в Одессе надписей антисемитского содержания", - заявили в Управлении полиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

Также одесские полицейские сообщали о том, что матч прошел без драк фанатов и заметных правонарушений.