В день поста 9 ава тысяча евреев поднялись на Храмовую гору в Иерусалиме

В честь дня скорби и поста 9 ава, который в этом году был перенесен на воскресенье 22 июля, 1008 евреев совершили восхождение на Храмовую гору в Иерусалиме.

Среди участников мероприятия были не только израильтяне, но и представители еврейских общин других стран, рассказал депутат Кнессета Иегуда Глик, сообщает израильский "7 канал".

Сообщается также, что в ходе восхождения случились неприятные выступления. Полиция задержала нескольких израильтян, которые пытались молиться на Храмовой горе, несмотря на то, что это запрещено евреям.

Также правоохранители увели с исторической территории подростка-араба, который размахивал палестинским флагом и выкрикивал оскорбления и угрозы в адрес евреев.

Кроме того, были арестованы трое активистов организации «Студенты за Храмовую гору», которые пришли на мероприятие в строительных касках и с мешками песка. Они решили провести в день скорби акцию с целью «строить, а не плакать».