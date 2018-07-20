В Германии сотни евреев вышли на "марш в кипах", выступая против роста антисемитизма

Вчера, 19 июля, сотни евреев вышли на марш протеста в немецком городе Бонн. Евреи Германии выступают против серьезно возросшего числа случаев антисемитизма, которые охватили страну.

Последней каплей стало нападение на профессора из-за того, что он надел кипу, сообщает проект "Еврейские новости". Тогда на преподавателя-еврея средь бела дня напал палестинец, а подоспевшая немецкая полиция «по ошибке» тоже побила 50-летнего потерпевшего.

По мотивам произошедшего профессор опубликовал гневный пост в Facebook:

"Я больше не боюсь немецкой полиции. Немецкая полиция убила моего деда. Они убили мою бабушку. Они убили моего дядю, и они убили мою тетю. Все в один день в сентябре 1942 года. Так что, увы, я больше ее не боюсь".

Демонстранты прошли по улицам Бонна в кипах, неся в руках флаги Израиля, в надежде, что правительство Германии серьезно отнесется к уровню антисемитизма в стране.