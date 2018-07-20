Цукерберг заявил, что Facebook не будет удалять сообщения об отрицании Холокоста

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не будет удалять сообщения об отрицании Холокоста, хотя он лично считает отрицание этого оскорбительным.

Цукерберг также подчеркнул, что не оправдывает отрицающих Холокост, сообщает Jewish.ru.

«Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Я считаю это глубоко оскорбительным. Но в конечном итоге я не считаю, что наша платформа должна убирать это, потому что считаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неверно. Я не думаю, что они понимают это неверно намеренно», - сказал он в интервью информационному ресурсу Recode.

Цукерберг заверил, что если публикация «перейдет черту», то есть будет оправдывать насилие или ненависть в отношении определенной группы людей, то такое сообщение будет удалено.