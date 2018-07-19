Завтра в Израиле раввины массово пойдут сдаваться в полицию

Завтра, 20 июля, в Израиле начнется массовая акция протеста.

Альтернативные раввины собираются явиться в отделения полиции по месту жительства и, объявив себя преступниками, «сдаться» правоохранителям, сообщает JewishNews.

Данное стремление вызвано случаем задержания консервативного раввина Дова Хайюна, произошедшим этим утром в Хайфе. По сообщениям израильских СМИ, в 5 часов в дом священнослужителя явились полицейские и забрали его в участок.

Раввина обвинили в том, что он проводит свадебные церемонии, хупы, без согласования с раввинатом. В соответствующие органы была направлена жалоба, что и вызвало двухчасовое принудительное задержание Хайюна.

Поскольку проведение бракосочетаний без согласования с раввинатом довольно распространенная практика и о случае задержания узнала организация «Свободный Израиль», ситуация получила большой резонанс. «Свободный Израиль» устраивает акцию протеста, по условиям которой раввины и отправятся «сдаваться».

По прогнозам организаторов, участки могут посетить сотни консервативных и альтернативных раввинов по всей стране.