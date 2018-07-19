Кнессет утвердил Израиль, как еврейское государство со столицей Иерусалим

После продолжительной дискуссии кнессет в ночь на четверг, 19 июля, утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о национальном характере государства ("хок ха-леом").

В поддержку инициативы проголосовали 62 депутата кнессета, 55 высказались против, двое воздержались, сообщают "Вести-Израиль".

Закон, который будет считаться основным, закрепляет за Государством Израиль статус национального государства еврейского народа; за еврейским народом - право на самоопределение в своей стране. Он также определяет Иерусалим как столицу государства еврейского народа, шабат и праздничные дни - как особые дни для еврейского народа.

Помимо этого, закон отмечает приверженность Государства Израиль судьбе всего еврейского народа и заявляет о готовности прийти на помощь представителям еврейского народа, терпящим бедствие. Особо подчеркивается связь Израиля как национального государства еврейского народа с диаспорой.

Закон определяет особое значение еврейских поселений, называя их "национальным достоянием". Иврит получил статус единственного государственного языка, арабский утратил такой статус. Официальным календарем в Израиле станет еврейский.