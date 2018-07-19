В сети растет уровень антисемитизма - исследование

Уровень антисемитизма растет, прежде всего, в соцсетях, говорится в исследовании Технического университета в Берлине.

Согласно выводам ученых Технического университета в Берлине, уровень антисемитизма в интернете в последние годы высок как никогда ранее, сообщает "Лехаим".

Глобальная сеть пронизана высказываниями о ненависти к евреям и Израилю, заявила лингвист Моника Шварц-Фризель (Monika Schwarz-Friesel), представляя результаты исследования “Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети”.

По ее словам, это “тревожный феномен”, развивающийся, прежде всего, в социальных сетях. Быстрота, свободный доступ, глобальный охват и анонимность способствуют “почти безграничному распространению без всяких фильтров антисемитских идей”, говорится в заключении лингвистов.

При этом антисемитские высказывания обнаружены в блогах, на исследовательских и справочных порталах, в видеороликах, книжных интернет-магазинах, на форумах и в комментариях на страницах уважаемых СМИ, указывается далее в докладе.

На появляющиеся в Twitter и Facebook призывы выступать против антисемитизма “в течение нескольких часов” обрушиваются антисемитские комментарии, отмечают эксперты. По их данным, ежедневно в сети появляются тысячи новых антисемитских высказываний, в форме текста, изображений и видео. С 2007 по 2018 годы число антисемитских комментариев в интернете выросло почти в три раза, отмечают далее ученые.