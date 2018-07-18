В Австрии политики хотят провести перепись еврейского населения в стране

Австрийский политик настаивает на том, чтобы сделать перепись еврейского населения в стране, аргументируя эту необходимость тем, что Австрия должна регулировать количество кошерного мяса, поступающего в продажу.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Министр нескольких австрийских ведомств Готтфрид Вальдхойсл согласен с предложением и утверждает, что неконтролируемое производство кошерной продукции негативно влияет на состояние окружающей среды. Политики считают, что евреям, которые придерживаются традиций, следует выдавать специальные разрешения, по которым они смогут купить кошерное мясо.

Еврейская община Австрии возмущена предложенным законом, ведь его исполнение потребует составить список евреев, проживающих на территории страны.