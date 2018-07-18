Туристы разбирали на сувениры стену в концлагере Освенцим

Двое туристов из Венгрии попытались стащить кирпичи из стен крематория в музее, расположенном на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим (или Аушвиц).

Об этом сообщает "Лехаим" со ссылкой на "The Local".

Преступников, 30-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, поймали другие путешественники, которые заметили, как нарушители складывают к себе в сумки куски разрушенных стен.

Свидетели рассказали об увиденном сотрудникам охраны, и воришек оштрафовали на 400 долларов. Также их приговорили к одному году заключения условно.

«Венгры рассказали, что они лишь хотели взять с собой кирпичи в качестве сувениров и не понимали, что их действия могут иметь последствия», - сообщил офицер полиции Матеуш Дрваль.