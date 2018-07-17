В Аризоне университет представляет кошерную еду для 3,5 тысяч студентов-евреев

Начиная с осени в Hassayampa Academic Village Dining Hall в колледже Темпе, являющемся домом по меньшей мере для 3,5 тысяч евреев, будут представлены кошерные обеды и ужины.

Об этом сообщает "Лехаим".

«Тысячи еврейских студентов приезжают в штат Аризона и хотят здесь получить приветливый, позитивный опыт еврейской общины. Но вариант с выбором кошерных блюд поднимает обеспечение соблюдения еврейского образа жизни на другой уровень, что делает ASU действительно одним из лучших мест в Америке, для студентов-евреев», - сказал рабби Шмуэль Техтель.

Еврейский студенческий центр «Гилель» также работал с университетом, чтобы добиться введения кошерной пищи в кампусе.