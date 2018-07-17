В Аризоне университет представляет кошерную еду для 3,5 тысяч студентов-евреев
13:05, 17 июля 2018Иудаизм
90 0
Аризонский университет / oneclass.com
Начиная с осени в Hassayampa Academic Village Dining Hall в колледже Темпе, являющемся домом по меньшей мере для 3,5 тысяч евреев, будут представлены кошерные обеды и ужины.
Об этом сообщает "Лехаим".
«Тысячи еврейских студентов приезжают в штат Аризона и хотят здесь получить приветливый, позитивный опыт еврейской общины. Но вариант с выбором кошерных блюд поднимает обеспечение соблюдения еврейского образа жизни на другой уровень, что делает ASU действительно одним из лучших мест в Америке, для студентов-евреев», - сказал рабби Шмуэль Техтель.
Еврейский студенческий центр «Гилель» также работал с университетом, чтобы добиться введения кошерной пищи в кампусе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter