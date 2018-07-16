В Севастополе почтили память евреев, погибших от рук фашистов

Около 100 севастопольцев пришли к памятнику «Жертвам Холокоста» и почтили память более 4 тысяч евреев и крымчаков, которые были расстреляны гитлеровцами 76 лет назад.

Официальные лица и представители общественности возложили цветы к монументу и призвали помнить жертв фашистских репрессий, пишет Jewish.ru.

«76 лет назад практически все евреи, которые остались жить в Севастополе, были изгнаны из своих домов, собраны в одном месте и расстреляны. Погибли почти все, кто остался в городе после прихода в него фашистов», – сказал руководитель ветеранской организации еврейской общины Севастополя Борис Гельман.

По его словам, от массового расстрела спаслись две еврейские девочки. «Анна Сальник смогла проскочить в щель в каменном заборе, за которым держали людей, а ее мать и шестилетний брат погибли. Ася Тумбинская спаcлась благодаря помощи русских людей, которые сказали фашистам, что ее фамилия Романова. Правда, ее потом во время одной из облав захватили и как русскую отправили на работы в Германию. Она была освобождена американской армией в 1945 году», – пояснил Гельман.

Напомним, что 12 июля 1942 года, в период оккупации Севастополя, гитлеровцы расстреляли почти всех местных евреев и крымчаков – 4 200 человек.