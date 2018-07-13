Ультраортодоксы напали на женщин из реформистского сообщества, молящихся возле Стены Плача

Представители ультраортодоксального направления в еврейской традиции 13 июня напали на женщин из реформистского сообщества «Женщины Стены», совершающих молитву у Стены Плача.

Как сообщает проект "Еврейские новости", около 150 «Женщин Стены» пришли совершить свою традиционную молитву в установленном для них месте около святыни, но на них стали нападать ортодоксальные женщины, молящиеся на женской половине. Возмущенные ортодоксы кидали в реформисток яйца, кофейные стаканчики и печенье. У одной из них выхватили молитвенную книгу и, бросив на землю, хотели поджечь.

Женщины стены пожаловались на то, что полиция наблюдала за происходящим, но не поспешила вмешаться. Одна из руководительниц реформистского движения, Анат Хоффман, высказала опасения: "Сначала они попытаются сжигать молитвенники, а потом то же самое начнут делать с людьми".

Известно, что для ультраортодоксов неприемлемо, что участницы движения «Женщины Стены» носят кипы, талиты и читают Тору вслух, что традиционно, могут делать только мужчины.