В Германии 20-летний палестинец напал на еврейского профессора из-за кипы

В немецком городе Бонн 12 июля было совершено преступление на почве антисемитизма.

Гражданин Германии, 20-летний палестинец, напал на еврейского профессора философии из американского университета, сообщает проект "Еврейские новости".

Конфликт произошел, когда профессор днем шел по улице в кипе. Палестинец начал неадекватно себя вести и бегать вокруг 50-летнего еврея. После чего несколько раз его толкнул, все это время крича на разных языках: «Евреям нет места в Германии».

Прохожие вызвали полицию, которая косвенно подтвердила слова 20-летнего антисемита. После прибытия на место «стражи порядка» нанесли несколько ударов дубинками по лицу профессора и повалили его наземь. За время этого позорного спектакля палестинец успел скрыться.

После возмущения людей, которые вызвали полицию (видимо, 50-летний профессор в кипе показался полицейским ярым антисемитом), профессора оставили в покое и отправились на поиски истинного преступника. В итоге палестинец был задержан.

В управлении полиции города Бонн, происшествие назвали «ужасным недоразумением» и принесли извинения.