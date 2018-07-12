Найдено новое место захоронения евреев «Ленинградского холокоста»

В ходе работ в Александровском парке Пушкина (Ленинградская область) обнаружены останки людей.

Пока найдены останки лишь двух человек. На одном из черепов пробит висок, как будто от удара прикладом, а в затылке след от пули, сообщает Jewish.ru.

Именно из-за этого и возникло предположение, что это останки расстрелянных во время войны евреев. О том, что это может быть место захоронения говорят также и свидетельства местных жителей, рассказал краевед Виталий Новицкий.

Также Новицкий сообщает, что администрация парка не хочет проводить раскопки, а также заинтересовано в скорейшем возобновлении работ по ремонту водоотводных каналов. В то же время директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова, рассказала, что сейчас исследования находок проводят специалисты, только после них будут принимать решения о проведении работ.

Отметим, что из-за проведение чемпионата мира по футболу проведение любых поисковых работ до шестнадцатого июля под запретом.

Речь идёт о так называемом «Ленинградском холокосте» - уничтожении евреев в годы Великой Отечественной Войны.

По подсчётам специалистов, за это время на территории Ленинградской области погибли десятки тысяч евреев.