В Днепре раввин прочел публичную лекцию об Иерусалимском храме
15:17, 12 июля 2018Иудаизм
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В Днепре раввин прочел публичную лекцию об Иерусалимском храме / djc.com.ua
В Днепре в центре «Менора» прошла публичная лекция раввина Ешая Альгази об Иерусалимском Храме, его устройстве и наиболее важных атрибутах.
Раввин Альгази читал лекцию на иврите, а перевод на русский язык осуществлял Акива Романовский, сообщается на сайте еврейской общины Днепра.
"Мы молимся и очень надеемся, что совсем скоро наши знания станут реальностью и наши желания исполняться, и на Тиша Бе Ав восстановленный Храм предстанет пред нами во всем своем величии", - сказал Яков Гольдштейн.
Кроме главной публичной лекции также прочитал лекцию для детей и провел занятие для студентов «Ешивас Любавич Украина».
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