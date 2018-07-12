В Днепре раввин прочел публичную лекцию об Иерусалимском храме

В Днепре в центре «Менора» прошла публичная лекция раввина Ешая Альгази об Иерусалимском Храме, его устройстве и наиболее важных атрибутах.

Раввин Альгази читал лекцию на иврите, а перевод на русский язык осуществлял Акива Романовский, сообщается на сайте еврейской общины Днепра.

"Мы молимся и очень надеемся, что совсем скоро наши знания станут реальностью и наши желания исполняться, и на Тиша Бе Ав восстановленный Храм предстанет пред нами во всем своем величии", - сказал Яков Гольдштейн.

Кроме главной публичной лекции также прочитал лекцию для детей и провел занятие для студентов «Ешивас Любавич Украина».