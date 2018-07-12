Австралийский брэнд снял рекламу очков в концлагере, где погибли 70 тысяч жертв Холокоста

Австралийский производитель солнцезащитных очков, компания Valley Eyewear недавно стала участником мирового скандала.

Реклама новой коллекции под названием Black Zero была снята в Хорватии, но фоне известного мемориала жертвам Холокоста, сообщает JewishNews.

Мировое сообщество раскритиковала австралийцев и менеджерам компании пришлось изъять всю выпущенную рекламную продукцию со скандальным фото. Хотя, официальные извинения от руководства Valley Eyewear принесены не были.

Фото для рекламы было снято на месте существования концлагеря «Ясеновац», в котором при содействии хорватского правительства, действующего в годы Второй мировой войны вместе с фашистами, было уничтожено более 70 000 местных сербов и евреев.