Правительство Германии увеличит выплаты евреям, пережившим Холокост

Германия согласилась увеличить выплаты на социальную помощь пережившим Холокост.

Договоренность достигнута между правительством ФРГ и еврейской организацией JCC, оказывающей социальную помощь пережившим Холокост, пишет Deutche Welle.

В будущем году объем предоставленных Берлином средств увеличится на 75 миллионов и составит 480 миллионов евро, сообщил в Нью-Йорке руководитель еврейской организации Jewish Claims Conference (JCC) Джулиус Берман.

Американский дипломат Стюарт Айзенстат, который вел переговоры с правительством ФРГ от имени организации, приветствовал это решение. По его словам, новое правительство Германии показало, что «разделяет наше понимание того, что пережившие Холокост, сильно настрадавшиеся в юности, должны достойно прожить оставшиеся им годы».

На переговорах также достигнута договоренность об увеличении пенсий 55 тысячам переживших Холокост из Центральной и Восточной Европы. В течение трех лет сумма пенсии увеличится с нынешних 352 до 541 евро.

JCC, по собственным данным, по всему миру оплачивает пребывание в домах престарелых 76 200 человек, переживших Холокост. Еще 62 тысяч человек получают пособия на приобретение продуктов питания и медикаментов.