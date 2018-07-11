В Ровно состоится конференция «Евреи в этнической мозаике украинских земель»

С 3 по 5 сентября в Ровно пройдет конференция «Евреи в этнической мозаике украинских земель».

Об этом сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Основные направления работы конференции: еврейские общины на украинских землях в домодерный и современный период; традиционная культура еврейского населения украинских земель; выход из гетто: еврейская община в XIX веке; пересечение границ: мобильность и миграция еврейского населения; евреи в городском пространстве; рождение наций: сионизм и участие евреев в других национальных проектах; еврейское население в межвоенный период (1918-1939 гг.); еврейский модернизм; Вторая мировая война и Холокост в Украине; еврейское население в послевоенной Украине; современные нарративы и память о еврейском прошлом.

Подробнее о конференции читайте здесь.