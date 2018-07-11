В Цюрихе закрыли еврейскую школу из-за «светских» предметов

Цюрихская ультраортодоксальная школа «Йешиве Кетан», одно из четырех еврейских учебных заведений этого швейцарского города, будет закрыта в связи с несоответствием ведущегося там преподавания стандартам минпроса.

Инспекторы обнаружили, что учителя не уделяют достаточно внимания математике, английскому и французскому языкам, пишет Jewish.ru со ссылкой на официальное подтверждение министерства образования Швейцарии.

Школа «Йешиве Кетан», в которой обучаются 600 еврейских детей, была основана около двух десятилетий назад. Она стала объектом пристального внимания в 2005 году – после утверждения новых, более жестких критериев минпроса.

Инспекторы, осуществляющие контроль над частными школами, обнаружили, что учителя, преподающие предметы, не связанные с религией, не имеют необходимой квалификации, после чего директор «Йешиве Кетан» объявил персоналу о закрытии этого учебного заведения -- учеников переведут в школу «Талмуд Тойро».